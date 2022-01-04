"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

AB - NATO görüşmesinde gündem Ukrayna

04 Ocak 2022, Salı 19:30
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı sonrasındaki durum ile Moskova'nın ABD ve NATO'ya yaptığı güvenlik garantileri konulu iki anlaşma önerisi ele alındı.

Borrell ve Stoltenberg, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğin teyit edildiği görüşmede, 12 Ocak'ta yapılacak NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları hakkında da konuştu.

Borrell, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir görüşmenin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile BM çerçevesindeki taahhütler ile yükümlülükleri güçlendirecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Borrell, 4-6 Ocak tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret ederek AB'nin desteğini vurgulayacak. AB Yüksek Temsilcisi, başkent Kiev'deki görüşmelerin yanı sıra 2014'ten itibaren Rusya yanlılarının Ukrayna ordusu ile çatışmalarına sahne olan ülkenin doğu bölgesini de ziyaret edecek.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri tahkimatının ardından Batı ile Moskova arasında gerginlik artmış, gerginliği düşürme çağrıları yapılmıştı.

Rusya ile ABD ve NATO arasında gelecek hafta güvenlik garantilerini de ele almak üzere görüşmeler yapılması planlanıyor.

Ukrayna ve İngiltere, Rusya'ya olası yaptırımları görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'ya saldırmasını engellemek için Rusya'ya yeni yaptırımları telefonda görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı ve gelecek haftalarda düzenlenecek NATO, AGİT ve AB formatlarındaki diplomatik görüşmelere ilişkin pozisyonlarını koordine etti.

Truss, Ukrayna'ya desteğini yineleyerek "Ukrayna hakkında Ukraynasız karar alınmayacağı" prensibine bağlı olduklarının altını çizdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-NATO görüşmelerine ilişkin yaklaşımları ve Rusya'nın gerginliği tırmandırmasını engellemek için sert ve yeni yaptırımlara ilişkin AB ile istişareleri hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Rusya'ya karşı siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında caydırıcılık yaptırım paketinin uygulanması yolunda emin şekilde beraber ilerlediklerini vurgulayarak İngiltere'ye bu konudaki desteği için teşekkür etti.

AA

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur ve emeklide hayal kırıklığı

    İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem: İsrail, 2021'de 71'i çocuk 319 Filistinliyi öldürdü
    📷

    İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hatırası burada yad ediliyor

    Seçim yok diyorlarsa seçim geliyor demektir

    Evsizlerin sayısı her geçen yıl artıyor

    Pandemi endemik hale gelebilir

    Hükümet memurluğunu kabul etmeyen medya çökertilmek isteniyor

    ABD, Biden'a destek vermiyor

    Vaka sayısı 54 bini aştı

    Gazetecilere en az yüzde 40 zam yapılmalı

    Cumhur seçmeninin yarısı ekonomiden şikayetçi

    Görülmemiş bir yoksullaşma tehdidi var

    Tüketici soyulacak, şirketler kazanacak

    Yemen halkının % 40’ı gıda sıkıntısı çekiyor

    Çocuk acil servislerinde anormal artış

    Arjantin'de 4 gündür süren orman yangınında bilanço ağır

    İran’a elimizi uzatırız, ama...

    AB - NATO görüşmesinde gündem Ukrayna

    Fındıkta ‘drakula’ tehlikesi büyüyor

    Vaka sayısı 2 haftalık sürede 2 kattan fazla arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 partiden Demokrasi Misakı bekliyoruz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Lut Kavminin dönüşü
    Ahmet BATTAL

    Boy veren ulu efendi
    Genel

    Memur ve emeklide hayal kırıklığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış adımların ağır bedeli
    Genel

    Pandemi endemik hale gelebilir
    Ali FERŞADOĞLU

    Singapur’da bazı kurallar
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı beslenme ve dengeli hayat (1)
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Risale-i Nur’dan küsmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.