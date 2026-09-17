"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

2026-YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor

17 Eylül 2026, Perşembe 09:16
2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün başlıyor. Adaylar tercihlerini 21 Eylül’e kadar ÖSYM’nin internet sitesi ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin ÖSYM tarafından yapılacağını açıkladı.

Adaylar, 2026-YKS ek yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak gerçekleştirecek.

Tercih işlemleri 17 Eylül (bugün) saat 16.00’da başlayacak ve 21 Eylül saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM, 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nun yayımlandığını belirterek, tercih yapacak adayların tercih süresi içerisinde ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları gerektiğini bildirdi.

Ek yerleştirme işlemleri, 2026-YKS Kılavuzu, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2026-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ankara - Anka

Etiketler: 2026 YKS, YKS ek yerleştirme, YKS ek tercih, YKS ek tercih 2026, ÖSYM, YKS ek yerleştirme 2026, üniversite ek tercih, ek tercih tarihleri, YKS boş kontenjanlar, YKS ek yerleştirme kılavuzu, ÖSYM ek tercih, üniversite ek yerleştirme, YKS tercihleri, 17 Eylül, 21 Eylül, yükseköğretim programları
Okunma Sayısı: 55
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a vize vermedi

    Trump: İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz

    Soykırım ortağından 40 bin bomba

    Bankalar kârda reel sektör zararda
    📷

    Dualarla anıyoruz - “İslâm kahramanı” Menderes, idam yıl dönümünde yad edildi

    Fahiş fiyatta temel problem tarımın şirketleşmesi

    Katledilen demokrasi, adalet, hukuk ve vicdandır

    Açlık sınırı 50 bine dayandı

    Yapay zekaya acil kapatma düğmesi

    MGM'den 12 il için sarı kodlu uyarı

    ÖSYM, KPSS’de 392 adayın sınavında mevzuata aykırılık tespit etti

    İBB'den öğrencilere 1 liralık aylık abonman desteği

    Gazze'de bir çocuk daha can verdi

    ABD basını, hasarın fotoğraflarını yayımladı

    Gazze'de bina çöktü, ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

    Yapay zekâda güvenlik tartışması büyüyor

    EPDK, iletim ek ücretini artırdı, faturalara da yansıyacak

    Suudi Arabistan Mekke'de SİHA düşürdü: Haremeyn’in güvenliği kırmızı çizgimiz

    Filistinlileri yok etme projesi tam gaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fahiş fiyatta temel problem tarımın şirketleşmesi
    Genel

    Soykırım ortağından 40 bin bomba
    Genel

    Yapay zekaya acil kapatma düğmesi
    Genel

    Açlık sınırı 50 bine dayandı
    Genel

    Bankalar kârda reel sektör zararda
    Genel

    Trump: İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Katledilen demokrasi, adalet, hukuk ve vicdandır
    Genel

    ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a vize vermedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.