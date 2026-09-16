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16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Filistinlileri yok etme projesi tam gaz

16 Eylül 2026, Çarşamba 01:20
İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, İsrail’in Gazze’de soykırımla en vahşi boyutuna ulaşan “yok etme projesinin” Batı Şeria’da da Filistinlilerin varlığını sistemli biçimde ortadan kaldırmaya dönüştüğünü açıkladı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, işgal altındaki Doğu Kudüs’te, “Yok Etme Projesi” başlıklı yeni ve kapsamlı raporunun tanıtımı için bir konferans düzenledi.

Konferansta işgal altındaki Batı Şeria’da şiddetin geçmiş yıllara göre ciddi artış gösterdiği ve İsrail’in Filistinlileri yok etme projesini uyguladığı belirtildi.

İsrail, Gazze’de en vahşi formuna ulaştı

Konferansta konuşan B’Tselem İcra Direktörü Yuli Novak, İsrail’in bu projesinin mevcut İsrail hükümeti veya 7 Ekim 2023 ile başlamadığını ve bugüne kadar farklı formlarda geldiğini geçmiş örneklerle açıklarken “Gazze’de bu projenin soykırımla en vahşi formuna ulaştığını” vurguladı. Novak, “Bu raporu yazdık çünkü gelişmelere ayrı ayrı bakmak artık şiddetin toplamını yansıtmıyor. Yaklaşık 3 yıldır İsrail, Batı Şeria’daki Filistin varlığının koşullarını sistemli bir şekilde ortadan kaldırırken İsrail kontrolünü ve Yahudi varlığını giderek daha kalıcı hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Aynı cezasızlık Batı Şeria’yı da yok ediyor

İngiltere ve bazı Batı ülkelerinin İsrail’e karşı attığı adımların önemli olduğunu kaydeden Novak, buna rağmen yetersizliğine işaret ederek şunları söyledi: “Tepki, yalnızca yerleşim yerlerine odaklanan tedbirlerle sınırlı kalamaz. Burada tanımlanan ihlaller İsrail devlet politikası. Gazze’deki soykırım, uluslararası politikayı İsrail rejimine karşı kökten değiştirmeliydi. Değiştirmedi. Aynı cezasızlık şimdi Batı Şeria’daki Filistin kolektif yaşamının yok edilmesine imkan tanıyor.”

Novak, özellikle ABD’nin desteğinin İsrail’e Gazze ve Batı Şeria’da meşruiyet ve dokunulmazlık kazandırdığını kaydetti.

AA

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