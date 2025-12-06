Şehir hastaneleri için bütçe yetmiyor

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen şehir hastanelerine ayrılması öngörülen bütçe tutturulamıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 bütçe teklifinde ayırdığı ödenek yetmedi.

Şehir hastaneleri bütçeyi rehin almış

Yılın bitmesine bir ay kala 1 milyar 828 milyon lira aşıldı. Nefes’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 bütçe teklifinde 37 milyar 420 milyon 717 bin TL’si hizmet alımı, 67 milyar 181 milyon 365 bin TL’si kullanım bedeli olmak üzere KÖİ modeliyle yapılan sağlık tesislerine ayırdığı toplam ödenek, 104 milyar 602 milyon 82 bin liraydı. Ancak bakanlığın Ocak-Kasım bütçe giderleri incelendiğinde, harcanan tutarın 106 milyar 430 milyon 412 bin 570 lira olduğu görülüyor.

