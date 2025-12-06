Şehir hastaneleri için bütçe yetmiyor

06 Aralık 2025, Cumartesi 23:46
Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen şehir hastanelerine ayrılması öngörülen bütçe tutturulamıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 bütçe teklifinde ayırdığı ödenek yetmedi.
Şehir hastaneleri bütçeyi rehin almış
Yılın bitmesine bir ay kala 1 milyar 828 milyon lira aşıldı. Nefes’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 bütçe teklifinde 37 milyar 420 milyon 717 bin TL’si hizmet alımı, 67 milyar 181 milyon 365 bin TL’si kullanım bedeli olmak üzere KÖİ modeliyle yapılan sağlık tesislerine ayırdığı toplam ödenek, 104 milyar 602 milyon 82 bin liraydı. Ancak bakanlığın Ocak-Kasım bütçe giderleri incelendiğinde, harcanan tutarın 106 milyar 430 milyon 412 bin 570 lira olduğu görülüyor.
Haber Merkezi
Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.