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4 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

ABD ateşkese karşı

04 Kasım 2023, Cumartesi 23:39
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, insani krizin doruk noktasına ulaştığı abluka altındaki Gazze'de ateşkesin Hamas'ın "geri toplanmasına" yol açacağını öne sürdü.

Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman’da Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıdan sonra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Abluka altındaki Gazze'de ateşkes çağrılarının Hamas'ın "geri toplanmasına" yol açacağını öne süren Blinken, "Şimdi yapılacak bir ateşkes, Hamas'ın gücünü yeniden toplamasına ve 7 Ekim'de yaptıklarını tekrarlamasına olanak tanıyacaktır." iddiasında bulundu.

Blinken, öte yandan çatışmalara insani ara verilmesinin sivillerin korunmasında ve yabancı uyrukluların bölgeden çıkarılmasında "kritik" bir mekanizma olabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla aynı temel çıkar ve hedefleri paylaştığını dile getiren Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını bölgede kalıcı barış ve güvenliği sağlayacak şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam edeceklerini savundu.

Blinken, toplantıda yeni bir cephe açılmasını engellemek konusunda mutabık kalındığını belirterek, "Bu çatışma boyunca Orta Doğu'daki ve diğer ülkeler, çatışmanın yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynadı. Bugün hepimiz, herhangi bir devlet ya da devlet dışı aktörün bu çatışmada yeni bir cephe açmasını ya da istikrarı bozucu eylemlerde bulunmasını engellemek için kendi nüfuz ve kabiliyetlerimizi kullanmanın önemi konusunda mutabık kaldık." dedi.

İnsani yardımların "yetersiz" olduğu itirafı

Bölgedeki insani yardımlara ilişkin Blinken, Mısır, Ürdün ve ABD'nin ortak çabasının Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının artırılmasında da "kritik" rol oynadığını söyledi.

Blinken, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye her gün 100'den fazla insani yardım tırının girdiğini ancak bunun "yeterli" olmadığını itiraf ederek, yardımların ulaştırılmasını hızlandırmak için adımlar atılacağını dile getirdi.

Toplantıda Filistinli sivillerin korunması gerektiğine vurgu yapıldığını bildiren Blinken, "İsrail, sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her türlü tedbiri almalı. Dün İsrailli yetkililerle yaptığım görüşmelerde bunu yapmak için atabilecekleri ve atmaları gereken ilave adımları aktardım. Sivilleri korumak, Hamas'ın durumu daha fazla istismar etmesini önlemeye yardımcı olacak ancak en önemlisi, yapılacak en doğru ve ahlaki şey budur." ifadelerini kullandı.

"İsrail ve Filistinlilerin kendilerine ait bir devlette onurlu bir şekilde yaşama hakkı var"

Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere karşı "tırmanan aşırılık yanlısı şiddetten derin endişe duyduğunu" dile getirerek, bunun İsrail'in Gazze'ye saldırılarından bu yana "kötüleştiğine" işaret etti.

İsrail hükümetiyle dün yaptığı görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini aktaran Blinken, "Kışkırtma ve aşırılık yanlısı şiddetin durdurulması ve faillerin sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizdim." dedi.

Blinken, uygulanabilir tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu vurgulayarak, "ABD, uygulanabilir tek yolun iki devletli çözüm olduğuna inanmaya devam ediyor. İsrail ve Filistinlilerin meşru haklarını kullanarak kendilerine ait bir devlette eşit ölçüde güvenlik, fırsat özgürlüğü ve onurlu bir şekilde yaşama hakkı var." şeklinde konuştu.

ABD ve ortaklarının bölgede güvenliği sağlama ve barışı getirmeye ilişkin farklı görüşlere sahip olduğunu belirten Blinken, "Ancak hepimiz statükoya geri dönemeyeceğimizin farkındayız ve hepimiz, birlikte daha iyi bir yol çizmek için elimizden gelen her şeyi yapmanın sadece çıkarımız değil aynı zamanda sorumluluğumuz olduğunu da anlıyoruz." dedi.

AA

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