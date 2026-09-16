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ÖSYM, KPSS’de 392 adayın sınavında mevzuata aykırılık tespit etti

16 Eylül 2026, Çarşamba 21:59
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül'de yapılan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna dair incelemenin tamamlandığını açıkladı. ÖSYM, Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi'nde sınava giren 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026 tarihinde yapılan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin incelemenin tamamlandığını açıkladı. ÖSYM, Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde bulunan 150 sınav salonunun 22’sinde, sınava giren 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Bu adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verildi.

ÖSYM’nin yazılı açıklamasına göre, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla, 145 sınav merkezindeki 4 bin 724 sınav binası ve 86 bin 646 sınav salonunda uygulandı.

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE ERTELEME TALEP EDİLDİ

Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası sebebiyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı belirtildi. ÖSYM Şanlıurfa İl Koordinatörlüğünün, çok sayıda adayın sınava yetişemeyeceğini tespit ederek sınavın ilgili binalarda 30 dakika ertelenmesi talebini ÖSYM Sınav Günü Masası’na ilettiği aktarıldı.

ÖSYM, mevzuat hükümleri ile geçmişte alınan karar ve uygulamalar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, sınav gizliliği ve güvenliği korunmak kaydıyla Osmanbey Kampüsü’ndeki sınav binalarına girişin 30 dakika uzatılmasına ve sınav başlama saatinin 10.45 olarak uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

KAMERA KAYITLARI VE TUTANAKLAR İNCELENDİ

Açıklamada, yaşanan durumun ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtildi. İnceleme kapsamında ilgili sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşüldüğü, sınav binaları ve salonlarındaki tüm kamera kayıtları ile bina ve salon tutanaklarının ÖSYM’ye ulaşmasının ardından ayrıntılı şekilde incelendiği kaydedildi.

ÖSYM, sınav binası giriş kameraları ile sınav salonu kamera kayıtlarının “tek tek ve her bir aday için detaylı şekilde” incelendiğini bildirdi.

392 ADAY İÇİN EŞ DEĞER SINAV KARARI

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Osmanbey Kampüsü’ndeki 150 sınav salonunun 22’sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiğinin tespit edildiği açıklandı.

ÖSYM açıklamasında, "Her bir adayın sınavı Başkanlığımız için büyük bir sorumluluk ve emanettir. Bu emanetin korunması, adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla bu kapsamda belirlenen adaylara ÖSYM Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı ile eş değer sınav yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. (ANKA)

Etiketler: ÖSYM, KPSS, Şanlıurfa, Harran Üniversitesi
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