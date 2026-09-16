Suudi Arabistan Mekke'de SİHA düşürdü: Haremeyn’in güvenliği kırmızı çizgimiz

Suudi Arabistan hava savunması, Mekke’nin yasak hava sahasına doğru ilerleyen bir SİHA'yı şehrin güneyinde önleyerek imha etti. Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, “Haremeyn-i Şerifeyn’in ve ziyaretçilerin güvenliği kırmızı çizgidir” mesajı verdi.

Orta Doğu’da artan gerilim bu kez İslam dünyasının en kutsal kenti Mekke’nin yakınlarına taşındı. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Kuvvetleri, 15 Eylül Salı akşamı Mekke’nin yasak hava sahasına doğru ilerleyen bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) kentin güneyinde önleyerek imha etti.

Yemen’de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, müdahalenin yerel saatle 18.50’de gerçekleştiğini ve SİHA’nın Mekke’nin yasak hava sahasına girmeden etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Koalisyon, SİHA’nın Yemen’deki Husiler tarafından fırlatıldığını bildirdi.

MEKKE'NİN GÜNEYİNDE VURULDU

Suudi yetkililerin açıklamasına göre SİHA, Mekke kent merkezinin güneyinde tespit edildi.

Kraliyet Hava Savunma Kuvvetleri tarafından takip edilen hava aracı, Mekke üzerindeki uçuşa yasak bölgeye ulaşamadan vuruldu. Olayın ardından herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirimi yapılmadı.

Suudi Arabistan, son günlerde İran’la bağlantılı silahlı grupların saldırılarındaki artış nedeniyle Mekke dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde güvenlik uyarıları yayımlamıştı.

SUUDİ KOALİSYONU: MEKKE'Yİ HEDEF ALAN İKİNCİ GİRİŞİM

Koalisyon Sözcüsü Maliki, SİHA olayının Mekke’yi hedef almaya yönelik ikinci girişim olduğunu savundu.

Maliki, daha önce 27 Temmuz 2017’de Mekke yönüne balistik füze fırlatıldığını hatırlatarak, son SİHA olayını bu girişimin devamı olarak değerlendirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, söz konusu girişimin Müslümanların kutsal mekanlarının güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Maliki, saldırı girişimini Husilerin “ihlaller sicilinde kara bir leke” olarak nitelendirerek, milyonlarca Müslümanın dini hassasiyetlerini hedef aldığını savundu.

‘HAREMEYN'İN GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİ’

Koalisyon açıklamasında Mekke ve Medine’deki kutsal mekanların güvenliğine ilişkin de sert mesaj verildi.

Maliki, “Haremeyn-i Şerifeyn’in ve Rahman’ın misafirlerinin güvenliği kırmızı çizgidir” diyerek koalisyon güçlerinin Husilere karşı “gerekli ve caydırıcı önlemleri” almaktan çekinmeyeceğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı da olayın ardından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın aktardığı saldırı girişimini kınadı ve kutsal mekanların güvenliğine yönelik tehditlere tepki gösterdi.

HUSİLER MEKKE'Yİ HEDEF ALDIKLARINI REDDETTİ

Husiler ise Suudi Arabistan’ın suçlamasını kabul etmedi. Husi yetkililer, Mekke veya diğer kutsal mekanları hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddetti. Reuters’ın aktardığına göre Husi kaynakları, grubun Mekke ve diğer dini mekanlara yönelik bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Bununla birlikte Husiler son günlerde Suudi Arabistan’daki başka hedeflere yönelik saldırıları üstlendi. Grup, pazartesi günü bir Suudi hava üssüne düzenlenen saldırının Yemen’deki Suudi hava operasyonlarına karşılık olduğunu açıklamıştı.

“DİYALOG VE DİPLOMASİ BARIŞA GİDEN TEK SÜRDÜRÜLEBİLİR YOL”

Karar'ın haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, insansız hava aracı saldırısı girişimini kınadı. Şerif, Suudi Arabistan Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’nin saldırıya müdahalesine dikkat çekti. Tüm taraflara azami itidal gösterme ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulunan Şerif, diyalog ve diplomasinin barış için sürdürülebilir yol olduğunu belirtti. Şerif ayrıca Pakistan’ın Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.