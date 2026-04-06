Beyaz Saray: Trump hasta değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumunun kötüleşmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bunun üzerine Beyaz Saray’dan söz konusu iddialara yönelik resmî açıklama geldi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı. Cheung, “Başkan Trump kadar Amerikan halkı için daha çok çalışan bir başkan hiç olmamıştır. Bu Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis’te aralıksız çalışmaktadır. Tanrı onu kutsasın” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

