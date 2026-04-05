Mültecilere güvenli yollar açın

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 1 Nisan 2026 Çarşamba günü göçmenleri taşıyan botun batması üzerine basın açıklaması yapan Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, “Göçmenler için güvenli ve yasal geçiş yolları açılsın” çağrısı yaptı.

İNSAN HAKLARINDAN UZAK POLİTİKALARIN SONUCU

Bodrum açıklarında geçtiğimiz hafta düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 19 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını yaptıkları yazılı açıklamada hatırlatan Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, ülkelerin sınır politikalarını eleştirdi. Söz konusu olayda ölenler içinde bir bebeğin de olduğuna dikkat çeken açıklamada “Bu facia, evrensel insan haklarından uzak yürütülen göç politikalarının ölümcül sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermektedir” ifadeleri yer aldı. Batan botta ölenler arasında bir bebeğin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, sınırların militarizasyonu ve güvenli geçiş yollarının kapatılmasının bu olaylara sebep olduğu ve “insanların hayatta kalmak için ölüm yolculuklarına mahkûm edildiği” vurgulandı.

HAYAT HAKKI PAZARLIK KONUSU OLAMAZ

Son 6 ay içinde benzer şekilde üç facia daha yaşandığı vurgulanan açıklamada, “Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı olarak yetkilileri derhal şeffaf bir soruşturma yürütmeye ve en önemlisi güvenli ve yasal geçiş yollarını oluşturacak politikaları hayata geçirmeye çağırıyoruz. Göçmenlerin yaşama hakkı pazarlık konusu yapılamaz” denildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayın ertesi günü (2 Nisan) olayla ilgili kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 7 kişinin gözaltına alındığı, 10 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Kaçak göçmenlerin çeşitli araçlarla Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale’den aralıklarla Bodrum’a geldiklerini tespit eden ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda, düzensiz göçmenlerin kaldığı ikameti kiralayan Afganistan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö. ile göçmenlerin bota bindiği yerde bulunduğu belirlenen A.A, H.B, Y.E, ve Ö.B.’yi de yakalayarak gözaltına aldı.

İSTANBUL YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Erzurum’da 54 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum’da yasa dışı yollarla yurda giren 54 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “göçmen kaçakçılığı” suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında Erzurum, Niğde ve Ağrı’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, ayrıca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 11 şüpheliyi yakaladı. “Göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü cezaevine gönderildi. Yurda yasa dışı yollarla giren 54 düzensiz göçmen, yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Erzurum-aa