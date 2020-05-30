ABD'de protestoculara ateş açıldı: 1 ölü

ABD'nin Michigan eyaletinde, siyahi Amerikalı Floyd'un Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu ölmesini protesto eden kalabalığa arazi aracından açılan ateşte bir kişi öldü.

Polis sözcüsü Nicole Kirkwood, Michigan'ın Detroit kentinde Greektown semtinde toplanan göstericilere bir arazi aracından ateş açıldığını bildirdi. Açılan ateşte vurulan 19 yaşındaki erkeğin, kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Kirkwood, kurbanın kimliğine ve kalabalığa kimin ateş açtığına ilişkin ise ayrıntılı bilgi vermedi. Georgia'nın Fulton ilçesinde acil durum ilan edildi Georgia Valisi Brian Kemp de Atlanta'da şiddet olaylarının patlak vermesi üzerine Ulusal Muhafızları etkin kılmak amacıyla eyaletin Fulton İlçesinde acil durum ilan etti. Kemp, Twitter'da "Atlanta'da insanları ve mülkü korumak için" derhal 500 kadar Ulusal Muhafızın şehre konuşlanacağı paylaşımını yaptı. Brian Kemp, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms'ın talebi üzerine harekete geçtiğini sözlerine ekledi. AA

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