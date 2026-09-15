TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra yoluyla borcunu ödeyemeyen tarım kesimi elinde ne kaldı ise alındığını söyledi.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected] Gürer, “Ev, tarla, eşya, traktör, sığır, ürün, koyun, güvercin derken keçiler de icralık oldu. Keçiler için de icra kapıya dayanmış” dedi. “Üretici hayvanını satıyorsa üretimden kopuyor, hayvanı icraya düşüyorsa hayvancılıkta oluşan açık nasıl giderilecek? 16 milyon büyükbaş hayvan, 54 milyon küçükbaş hayvan varlığı kişi başı üzerinden nüfusa göre irdelersek 1980’lerin gerisinde kalıyor” diyen Gürer, hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak bu işin küçük aile tipi işletmeleri koruması gerektiğini ifade etti.

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