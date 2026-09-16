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İBB'den öğrencilere 1 liralık aylık abonman desteği

16 Eylül 2026, Çarşamba 21:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni eğitim döneminde öğrencilere yönelik 1 TL’lik abonman desteği, İBB Meclisi’nde tüm siyasi partilerin onayıyla kabul edildi.

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni eğitim döneminde öğrencilere yönelik 1 TL’lik abonman desteği, İBB Meclisi’nde tüm siyasi partilerin onayıyla kabul edildi.

İBB yeni eğitim döneminde sunduğu ulaşım desteği kapsamında, 21 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında abonman yükleyen öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık abonmandan 1 TL karşılığında yararlanmasını öngören teklif İBB Meclisi gündemine geldi. Teklif, Meclis’te bulunan tüm siyasi partilerin desteğiyle kabul edildi.

Teklif üzerindeki görüşmeler, öğrenci ulaşım ücretlerinin 2019’dan bugüne geldiği nokta üzerinden siyasi tartışmaya dönüştü. İBB Meclisi’nde söz alan AK Parti Hukuk Komisyon üyesi Muhammet Kaynar, öğrenci tek geçiş ücretinin Mayıs 2019’da 1,25 TL iken 2026’da 22,55 TL’ye; aylık öğrenci abonmanının ise 40 TL’den 653 TL’ye yükseldiğini belirterek, 1 TL’lik uygulamanın yalnızca bir aylık olduğunu söyledi.

CHP’li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi ise AK Parti döneminde 2018 yılında aylık öğrenci abonmanının 85 TL olduğunu, 2019’da ise 40 TL’ye indirildiğini söyledi. Ulaşım maliyetlerindeki artışın genel ekonomik şartlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunan İzgi, 2019’da motorinin 6-7 TL civarında olduğunu, bugün ise yaklaşık 95 TL seviyesine ulaştığını ifade etti. (ANKA)

Etiketler: İstanbul, İBB, Öğrenci, Abonman
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