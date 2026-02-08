Fransa’da İslâm karşıtı siber zorbalık ceza aldı

Fransa’da yerel mahkeme, Milletvekili Aly Diouara’ya yönelik ırkçı, Müslüman karşıtı (İslâmofobi) nitelikli siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti.

Diouara’nın avukatı Victoire Stephan tarafından yapılan açıklamada, ırka dayalı nefretin bir görüş değil, suç olduğu belirtildi. Açıklamada, Paris Ceza Mahkemesinin aldığı kararla Diouara’nın maruz kaldığı toplu siber zorbalığın ırkçı nitelik taşıdığının tanındığı ifade edilirken, bu davada yargılanan 6 sanığın hapis, para ve staj cezalarına çarptırıldığı aktarıldı. Diouara, X’ten yaptığı açıklamada, maruz kaldığı saldırıların ırkçı ve Müslüman karşıtı (İslâmofobi) niteliğinin tanındığına dikkati çekek “Adalet sağlandı.” değerlendirmesinde bulundu. AA

