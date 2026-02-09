Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor

Dünyanın dört bir yanından din özgürlüğü savunucularını, sivil toplum aktörlerini ve siyasî liderleri bir araya getiren Uluslararası Din Özgürlüğü Zirvesi (IRF Summit) 2026, bu hafta geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Uygur bölgesinde selâm yasağı

Uygur Türklerine koruma kaldırıldı

Doğu Türkistan’da ağır Çin zulmü

İslâm dünyasının Uygur sessizliği hayal kırıklığı! Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri, Çin’in Uygur Türklerine ve diğer dini azınlıklara yönelik yürüttüğü politikalar oldu. Uygur Hareketi (CFU) İcra Direktörü Rushan Abbas, zirvede yaptığı “spotlight” konuşmasında, Pekin yönetiminin inanç özgürlüğünü baskılama yöntemlerini ve bu durumun küresel güvenlik üzerindeki etkilerini ayrıntılandırdı. Karar’ın haberine göre, Rushan Abbas konuşmasında, Doğu Türkistan’da devam eden cami yıkımları, Uygur kadınlarına yönelik zorla kısırlaştırma uygulamaları ve çocukların ailelerinden koparılarak devlet kontrolündeki kamplara yerleştirilmesi gibi ağır hak ihlallerini dile getirdi. Rejimin baskılarının yalnızca Uygur bölgesiyle sınırlı kalmadığını belirten Abbas; Hong Konglular, Tibetliler, Güney Moğolları ve Falun Gong uygulayıcılarının da benzer sistematik zulümlere maruz kaldığını vurguladı. Haber Merkezi

