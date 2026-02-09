"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail'den Batı Şeria'nın da ilhakının önünü açacak yeni işgal adımları - Filistin: Savaş suçu beyanı!

09 Şubat 2026, Pazartesi 09:21
İsrail güvenlik kabinesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtildi.

Gazze Şeridi'de ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdüren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da statükoyu değiştiren ve bölgenin ilhakına zemin hazırlayan adımlarını sıklaştırıyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugünkü güvenlik kabinesi toplantısında alınan kararlarla Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde de İsrail'in işgal yetkisini artıracaklarını açıkladı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı açıklamada, bu adımlarla "İsrail'in tüm topraklardaki varlığını derinleştirdiklerini ve Filistin Devleti fikrini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini" söyledi.

Güvenlik kabinesince onaylanan kararlar, Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklarda "su ihlalleri, arkeolojik alanlara zarar verilmesi veya çevre kirliliği" gibi iddialar öne sürülerek İsrail'in bölgeye müdahalesini kolaylaştıracak.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil'de arazi satın almasının önü açılıyor

Haberde, İsrail'in ilhak adımlarını sıklaştırarak, Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilmiş Filistin arazilerini satın almasını kolaylaştıracak düzenlemeleri de onayladığı aktarıldı.

Düzenlemeye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ruhsat ve inşaat yetkilerinin Filistin belediyesinden alınarak İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdare"ye devredilmesi kararlaştırıldı.

Smotrich, yeni düzenlemeyle özel arazi alımlarının yasak olduğu Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin önündeki "külfetli izin süreçlerinin" ortadan kaldırılacağını savundu.

Beytüllahim'deki kutsal mekanın sorumluluğu, çıkarılan kararla Filistin'den gasbediliyor

İsrail güvenlik kabinesinin ayrıca, Batı Şeria'ya bağlı Beytüllahim kentinde Müslümanlar ve Yahudiler için kutsal sayılan Rahel’in Mezarı'nın sorumluluğunun Filistinli belediyeden alınarak bakım, temizlik ve işletmeden sorumlu olacak yeni bir İsrail idari birimine devredilmesini onayladığı belirtildi.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki kabinenin, El Halil'deki yasa dışı Yahudi yerleşimleri için bağımsız bir belediye kurulmasına da onay verdiği aktarıldı.

Batı Şeria'da 3 milyon Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor

İsrail'in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli, İsrail askeri yönetimi altında yaşıyor.

Buna karşın, uluslararası hukuka aykırı şekilde Filistin toprakları üzerine inşa edilen 365 Yahudi yerleşiminde 500 binden fazla İsrailli yerleşimci, İsrail yasalarına tabi şekilde hayatını sürdürüyor.

Toprakları ve tarım arazileri İsrail yönetimi ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedilen Filistinliler, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik açılan soruşturmalar ve az sayıda tutuklamanın ardından Yahudi çetelere mensup saldırganlara yeterli ceza verilmemesi nedeniyle eleştiriliyor.

İsrail'de özellikle yerleşimcilerin desteklediği aşırı sağ partiler, uzun süredir Batı Şeria'nın uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak edilmesini savunuyor.

Filistin’den İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak kararlarına sert tepki

Filistin Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, söz konusu kararların Filistin varlığını ve ulusal-tarihi hakları hedef aldığı, Batı Şeria’yı ilhak etme girişimlerinin yeni bir aşaması olduğu vurgulandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in “Batı Şeria’yı ilhak girişimlerini derinleştiren tehlikeli kararları” kınandı.

Açıklamada, bu adımların “Filistin halkına karşı yürütülen kapsamlı savaşın devamı ve özellikle işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin varlığını hedef alan eşi görülmemiş bir tırmanış” anlamına geldiği ifade edilerek, söz konusu kararların “ilhak ve yerinden etme planlarının pratik uygulaması” niteliği taşıdığı uyarısında bulundu.

İsrail’in kutsal mekanlara yönelik ihlalleri reddedildi

Açıklamada, İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallere tepki gösterilerek, El Halil’deki Harem- iİbrahimi Camii’ne yönelik herhangi bir müdahalenin veya yetki devrinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kararların “gayrimeşru, geçersiz ve hükümsüz” olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma derhal müdahale çağrısı yapıldı.

Filistin tarafı ayrıca, ramazan ayı yaklaşırken kutsal mekanlara yönelik saldırıların artırılmasının gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulunarak, yerleşim faaliyetleri ve ilhak girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu yineledi.

Dışişleri Bakanlığı: Savaş suçu beyanı

Filistin Dışişleri Bakanlığı da kabine kararlarını “suç niteliğinde” olarak nitelendirerek, bunların “tam teşekküllü bir savaş suçu işleme beyanı” anlamına geldiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in işgalci güç olarak Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmadığı ve mevcut yasaları değiştirme yetkisine sahip olmadığı vurgulandı.

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’a da çağrı yapılarak, İsrail’e baskı kurması ve bölgedeki barış ile istikrarı tehdit eden kararların geri çekilmesini sağlaması istendi.

Hamas ve Fetih’ten tepki

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım ise, yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin kararlarının “tüm Filistin topraklarını yutmayı ve asıl sakinlerini yerinden etmeyi amaçlayan sömürgeci bir programı” teyit ettiğini belirtti.

Kasım, aşırı sağcı İsrail hükümetinin saldırılarını genişletmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, Filistinli gruplara ulusal düzeyde ortak bir direniş programı oluşturma çağrısında bulundu.

Fetih hareketinden yapılan yazılı açıklamada da, İsrail kararlarının Batı Şeria’nın “sinsice ilerleyen ilhak planını derinleştirdiği”, Yahudi yerleşim faaliyetlerinin genişlemesini teşvik ettiği ve Filistin topraklarının gasbını kolaylaştırdığı vurgulandı.

Açıklamada, toprak kayıtlarına ilişkin gizliliğin kaldırılması, yıkımların kolaylaştırılması ve arazi alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi adımların “Filistin varlığını hedef alan politikanın yeni bir aşaması” olduğu kaydedildi.

AA

