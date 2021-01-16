ABD'de salgın nedeniyle ölü sayısı 400 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 683 artarak 401 bin 868'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 242 bin 287 artışla 24 milyon 104 bin 425 oldu. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 24 saatte 3 bin 683 artarak 401 bin 868'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 230 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 281 milyon 813 bini geçti. AA

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