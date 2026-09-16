Öğrenciye bir öğün sıcak yemek verilsin

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni eğitim öğretim yılında 15 milyon öğrenciye ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısında bulunarak, uygulamanın devlet bütçesinin yüzde 1'i ayrılarak hayata geçirilebileceğini savundu.

Akdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımız için istediğimizin tamamı bu: Üç kap sıcak yemek. Nasıl vereceğiz? Gelin, hep birlikte hesaplayalım. Bu yemeğin maliyeti 87 TL. 87 TL'lik bu yemek çocuklarımıza yılda 180 gün 15 milyon çocuğumuza ulaşacak.

Bakın, bu hiç zor değil. Bunu çarptığımız zaman, 15 milyon öğrencimize 180 gün, maliyeti 87 lira olan bu yemeği verdiğimizde aşağıda şöyle bir rakam çıkıyor: 235 milyar. 15 milyon çocuğumuz, 235 milyara bir öğün şöyle çorbasıyla, pilavıyla, etiyle, suyuyla bir öğün bu yemeği yiyebiliyor. 235 milyar lira ne demek biliyor musunuz? Devletimizin bütçesi 19 trilyon lira. Devletimizin bütçesinin sadece yüzde biri. Yahu, 15 milyon çocuk için devlet bütçesinin yüzde birini ayırmaya değmez mi?"

Ankara-Anka