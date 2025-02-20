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20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

'ABD heyetiyle görüşme olumlu ve iyi'

20 Şubat 2025, Perşembe 02:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD heyeti ile yaptıkları görüşmenin "olumlu" ve "iyi niyetli" olduğunu belirtti.

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Putin, St. Petersburg'da, Rusya ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı istişare toplantısını değerlendirdi.

 

Görüşmelerden sonuç alındığına dikkati çeken Putin, iki ülkenin karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerinin normal bir şekilde yeniden çalışmasının tesisi hususunda anlaştıklarını ifade etti.

Rusya ve ABD'nin birlikte Suriye ve Filistin meselesini de içine alacak şekilde Orta Doğu dahil karşılıklı çıkarların olduğu farklı yönlerdeki işleri yeniden sağlamak için ilk adımı attığını belirten Putin, Ukrayna konusuna ise öncelik verdiklerini dile getirdi.

Ekonomi, dünya enerji pazarındaki ortak konular ve uzay hususunda da ABD ile meselelerin olduğunu belirten Putin, "(Görüşmelerle ilgili) değerlendirmemiz, olumlu ve iyi niyetliydi." dedi.

Rusya ile ABD arasında güven sağlanmadan Ukrayna krizi çözülmez

ABD ile Rusya heyetlerinin görüşmelerine katılmamalarından dolayı Avrupalıların ve Ukrayna'nın tedirginlik ve panik içinde olduğunu söyleyen Putin, söz konusu görüşmelerin amacının ve konusunun, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin yeniden sağlanmasına yönelik olduğunu dile getirdi.

Putin, "Ukrayna sorunu da dahil olmak üzere tüm acil sorunların çözümünde en önemli husus, Rusya ile ABD arasındaki güven düzeyinin artırılmasıdır. Bu olmadan Ukrayna krizi dahil olmak üzere birçok sorunun çözülmesi imkansızdır. Bu görüşmenin amacı tam da Rusya ile ABD arasındaki güveni artırmaktı." diye konuştu.

"Müzakere masasına dönmeye hazırız"

Rusya'nın Avrupalılarla temas kurmayı hiçbir zaman reddetmediğini vurgulayan Putin, "Rusya, Ukrayna ile müzakere sürecini hiçbir zaman reddetmedi. Avrupalılar kendileri Rusya ile temasları kesti. Ukrayna tarafı kendi kendine müzakere sürecine katılmayı yasakladı. Biz hiç kimseye bir şey dayatmıyoruz. Biz müzakere masasına dönmeye hazırız." dedi.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un halihazırda Kiev'de bulunduğunu, Avrupalılarla buluştuğunu, diğer bazı Avrupalı liderlerin ABD'ye gideceğini belirten Putin, kapalı hiçbir konunun bulunmadığını, Amerikalıların onlarla görüştüğünü ifade etti.

Washington'un müzakere sürecinin hem Rusya hem de Ukrayna'nın katılımıyla gerçekleşeceği gerçeğinden hareket ettiğine dikkati çeken Putin, "Kimse Ukrayna'yı süreçten dışlamıyor, bu nedenle tepki göstermek için bir neden yok." dedi.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme için bir sürece ihtiyaç olduğunu, Ukrayna dahil hem Rusya hem de ABD açısından önemli olan meselelerin her iki taraf için de kabul edilebilir çözümlere ulaşması için önden çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na ait istasyona yönelik saldırısı

ABD ve Rusya tarafından heyetlerin Ukrayna dahil iki ülke için önemli konuları ele alarak çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını dile getiren Putin, Orta Doğu'da istikrar, ekonomi ve enerji gibi alanlarda iki ülke arasında işbirliğinin önem taşıdığını söyledi.

Petrol piyasalarına ilişkin Trump ile görüşmeleri gerektiğini belirten Putin, "Ben, Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile üçlü telefon görüşmesi yaptığımızı ve küresel enerji piyasalarını ele aldığımızı hatırlıyorum. Bunun günümüzde de yapılması lazım." diye konuştu.

Ukrayna'nın, Rusya'da Kazakistan petrolünü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na ait petrol pompalama istasyonuna yönelik saldırısını değerlendiren Putin, "Ukrayna bu saldırıyı tek başına organize etmiş olamaz çünkü uzay istihbarat verilerini Batılılar temin ediyor." dedi.

Putin, Rusya'nın söz konusu hat üzerinden sevk edilen petrolden cüzi miktarda gelir elde ettiğini, ABD'li ve Avrupalı şirketlerin asıl kazanç sağlayanlar olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın saldırıyı Avrupa ile birlikte gerçekleştirmiş olabileceğini dile getiren Putin, "Buna inanmak istemiyorum. Herhalde yanlışlıkla olmuştur. Avrupalılar kendi başlarına hareket etti ve herhalde olanlara pek dikkat etmediler." ifadesini kullandı.

Putin, saldırının küresel enerji piyasalarını etkileyeceğini de belirtti.

AA

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