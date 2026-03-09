Gençler iftar sofrasında buluştu

Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Şanlıurfa’da öğrenciler ve gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevî ikliminde gerçekleştirilen programda gençler aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını açtı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Ramazan’ın birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu üzerine sohbetler yapıldı. İftarın ardından akşam namazı cemaatle kılındı. Program daha sonra kılınan teravih namazı ve gerçekleştirilen Risale-i Nur dersi ile devam etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan dua ve temennilerle sona erdi. Gençler, Ramazan’ın bereketini birlikte paylaşmanın memnuniyetini dile getirdi.

