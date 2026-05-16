ABD Kongresi’nden Pekin’e Doğu Türkistan çağrısı: İnsan hakları pazarlık konusu olamaz

ABD Kongresi, Çin’de tutulan Uygur Türkleri ve siyasî mahkumlar için Pekin’e çağrı yaparak, “İnsan hakları ticaret pazarlığına kurban edilemez” mesajı verdi.

ABD Kongresi, Çin’de siyasî gerekçelerle tutuklu olduğu belirtilen isimlerin serbest bırakılması için dikkat çeken bir adım attı. Karar’ın haberine göre, Başkan Donald Trump’ın Pekin’de Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping ile temaslarını sürdürdüğü süreçte, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan siyasî tutuklulara ilişkin iki ayrı karar oybirliğiyle geçti. Kararlarda, Trump yönetimine Çin ile yürütülen temaslarda siyasî mahkumların serbest bırakılmasını öncelikli gündem haline getirme çağrısı yapıldı.

Ticaret müzakerelerinin gölgesinde kalmasın

Kararlarda özellikle Uygur akademisyen ve emekli doktor Dr. Gulshan Abbas, din adamları Pastor Jin Mingri, Pastor Gao Quanfu ve eşi Pang Yu ile Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai’nin dosyalarına dikkat çekildi. ABD Kongresi’nin her iki kanadında da kararların oybirliğiyle kabul edilmesi, Çin’in insan hakları siciline yönelik iki partili tepkinin sürdüğünü gösterdi. Uygur Hareketi, kararların kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kongre üyelerine teşekkür ederek, insan hakları dosyalarının ticaret müzakerelerinin gölgesinde bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Trump öncelik konusu yapmalı

Dünya Uygur Kongresi Kıdemli Danışmanı, Uygur Akademisi Başkanı ve bilim insanı Dr. Rishat Abbas, Kongre’nin kararını memnuniyetle karşıladı. Dr. Abbas, “Kongre insan hakları konusunda tek ses olduğunda, Pekin’e masum insanların özgürlüğünün ekonomik çıkarlar uğruna feda edilemeyeceği güçlü bir mesaj gönderir” dedi. Kız kardeşi Dr. Gulshan Abbas’ın yaklaşık 3 bin gündür haksız şekilde hapiste tutulduğunu belirten Abbas, kararların aileleri için yeni bir umut oluşturduğunu söyledi. Abbas, “Kongre üzerine düşeni yaptı. Başkan Trump, Xi Jinping’e Gulshan ve bu kararlarda adı geçen herkesin serbest bırakılmasının müzakere edilemez Amerikan öncelikleri olduğunu açıkça belirtmelidir” ifadelerini kullandı.