Sistem değişti, enflasyon düşmedi

15 Mayıs 2026, Cuma 20:29
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte enflasyonun kalıcı hale geldiğini savunarak, “Tek kişinin imzasıyla yönetilen bir ülkede ekonomi düzelmez” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini yükseltme kararını değerlendirdi. Babacan, “Başkanlık sistemi başladığından bu yana. 2017’de anayasa değişti. 2018’de Erdoğan tek yetkili imza sahibi olarak ülkeyi yönetmeye başladı. O gün bugündür Türkiye’de enflasyon düşmedi, düşmüyor, düşmeyecek de” dedi. 

Ülke tek bir kişinin imzasıyla yönetiliyor

Babacan, “Tek bir kişinin imzasıyla yönetilen, bir kişinin aklına gelen her şeyi yapabildiği, kurallara, hukuka saygı duyulmayan, kurumların itibarsızlaştırıldığı bir ülkede ekonomide başarıya ulaşmak imkânsızdır” ifadelerini kullandı. Enflasyonun 8 yıldır düşmediğini dile getiren Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek haneli enflasyon ertelene ertelene ertelene gidiyor. Bakın yıl 2018. Erdoğan tek yetkili cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Geldik 2026’ya. Sekiz yıl geçmiş. Sekiz yıldır düşmüyor enflasyon ve düşmeyecek de. Hele hele bu kafayla giderlerse, Allah korusun tekrar yükselir.”

Devletin tasarruf etmesi gerekiyor

“Türkiye’nin gücü ancak kurumların gücünün toplamından ibarettir” diyen Babacan, “Böyle gittiği sürece de Türkiye’de ne enflasyon düşer, ne işçinin yüzü güler, ne emeklinin yüzü güler. Enflasyon düşmedi, düşmeyecek. Bunun tabiî teknik pek çok sebebi var. Sadece yönetim sistemi değil. Ama teknik sebeplerine geldiğimizde de bu kafayla, bu politikalarla düşmesi imkansız. Çünkü sadece faizi yükseltmekle enflasyon düşmez. Tasarruf etmek gerekir. Devletin tasarruf etmesi gerekir” şeklinde konuştu. 

ANKARA- MEHMET KARA

