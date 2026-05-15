"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı

15 Mayıs 2026, Cuma
İstanbul’da düzenlenen “Dekolonize Film Günleri”nde konuşan İranlı yönetmen Mecid Mecidi, Türk dizilerini eleştirerek, “Türkiye böyle değildir. Dizilerde halkı göremiyorsunuz” dedi. Yapımcı Mehmet Bozdağ ise “Temiz hikâyeler anlatmazsak tarumar oluruz” uyarısında bulundu.

“World Decolonization Forum” kapsamında düzenlenen “Dekolonize Film Günleri”nde konuşan İranlı yönetmen Mecid Mecidi, hayat tarzlarının değişmesiyle sinema kültürünün de etkilendiğini ve insanların birbirinden uzaklaştığını aktararak, Türkiye ve İran gibi ülkelerin kimlikleriyle dünyaya söyleyecek çok sözü olduğunu dile getirdi.

Hayal satılıyor, yoksulluk saklanıyor

Türk dizilerini izlediğini ve Türk kültüründe olmayan pek çok unsuru görerek şaşırdığını anlatan Mecidi, şunları kaydetti: “Ben Türkiye’yi, kültürünü ve tarihini çok severim. Ancak bazı dizileri izlediğimde çok üzülüyorum ve ‘Bu dizinin Türkiye’nin kültürüyle ne alâkası var?’ diye düşünüyorum. Televizyonlara baktığınızda insanlar saraylarda yaşıyor, hepsi Batı kıyafetleri giymiş. Türkiye böyle değildir. O dizilerde genel halkı göremiyorsunuz. Bu durum yoksulluğu saklayıp, sadece hayal satan Hindistan yapımlarına, Bollywood’a benziyor. İnsanlar sinemaya gittiklerinde bu filmleri bir ağrı kesici gibi, hayallerindeki yaşamı görmek için kullanıyorlar.”

Türk kültürü bu değil

Mecidi, konuşmasında kültürel yozlaşmadan da bahsederek, “Türk dizilerinde kültürünüzde olmayan şeylerin, farklı bir hayatın gösterilmesi beni üzüyor. Filmlerde insanlar sürekli birbirlerine ihanet ediyor, birbirlerini katlediyor. Türk kültürü bu değil. Türk kültüründe sevgi var, samimiyet var, dostluk var. Ben ekonomiye veya reytinge karşı değilim, bir filmin ekonomik anlamda çok güçlü olmasını isterim. Ancak buna ödediğimiz bedel, şiddet, tecavüz, ihanet veya boşanma mı olmalı? Biz bunlarla mı reyting kazanacağız, yoksa kendi kültürümüzü ön plana çıkararak mı?” görüşlerini paylaştı.

Temiz hikâyeler anlatmazsak tarumar oluruz

Yapımcı Mehmet Bozdağ ise emperyalist devletlerin kendi kültürlerini bir norm olarak dayattığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sömürgecilik bizim gündelik hayatımızı, müziğimizi, yemeğimizi, örfümüzü, kültürümüzü esir alıyor ve bizde bir yabancılaşma başlıyor. Sonuçta büyük sosyal yıkımlar, psikolojik vakalar ortaya çıkıyor. Sektör adına dertliyiz. Kanallara naif bir aile hikayesi getirdiğimizde ‘tutmayabilir’ diyorlar. ‘Tutmayabilir’ diyen televizyon yöneticisi maalesef sömürgeleştirilmiştir. Bugün eğer biz o temiz hikâyeleri anlatmazsak tarumar oluruz.”

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanchez'den İsrailli bakana sert Lamine Yamal cevabı: Ya akıllarını kaybetmişler ya da kör olmuşlar!

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail mahkemesinde hakim karşısına çıkacak

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!

    Gazze’den Yamal’a teşekkür

    Ev genci oranı alarm veriyor

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı

    Çin Boeing'den 200 uçak satın alacak

    Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: İktidar baskın seçime gidecek

    Bu bir kapitülasyon yasasıdır

    Soma faciasının 12. yılı

    Silâh bırakma istenilen seviyede değil

    Çilek ve erik lüks oldu

    İsrailli Bakan: ABD uçakları ülkeye zarar veriyor

    Ankara'da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

    Tekstil ve giyimde kan kaybı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ev genci oranı alarm veriyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistin küresel bir uyanışa vesile olsun - Nekbe’nin (büyük felâketin) 78. Yılı
    Genel

    ABD’li Kongre Üyesi Scanlon: İslâm tehdit değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gıda sepeti 6 yılda % 1256 arttı!
    Genel

    Diziler Türkiye’yi yansıtmıyor - Temiz hikâyeler anlatılmalı
    Genel

    Çağın yeni tehlikesi “dijital obezite”
    Genel

    Gazze’den Yamal’a teşekkür
    Genel

    Küba: Ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.