"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
İran: Anladıkları dilden karşılık veririz

15 Mayıs 2026, Cuma 17:32
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında İran basınına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı yeniden başlatma yönündeki tehditlerinin sorulması üzerine Erakçi, “Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar” ifadelerini kullandı. Meselenin askerî yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını söyleyen Erakçi, “40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran’a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler” dedi. 

