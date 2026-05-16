Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın evlât edinmesi olacak şey değildir. O her türlü noksandan münezzehtir. O bir işi dilediği zaman ona “Ol” der, o da oluverir.

Meryem Sûresi: 35

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ben Rahman’ım. Sıla-yı rahmi (akrabalık bağını) Ben yarattım ve ona kelime yapısı itibariyle ismimden türeyen bir isim taktım...”

Camiü’s-Sağir, No: 2879