16 Mayıs 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’ın evlât edinmesi olacak şey değildir. O her türlü noksandan münezzehtir. O bir işi dilediği zaman ona “Ol” der, o da oluverir.
Meryem Sûresi: 35
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ben Rahman’ım. Sıla-yı rahmi (akrabalık bağını) Ben yarattım ve ona kelime yapısı itibariyle ismimden türeyen bir isim taktım...”
Camiü’s-Sağir, No: 2879
