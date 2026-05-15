Ülkenin yaklaşık yüzde 70’inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacak

15 Mayıs 2026, Cuma 10:07
Küba Enerji ve Maden Bakanlığı (Minem), Ulusal Elektro-Enerji Sistemi’nde (SEN) kısmi çöküş yaşandığını belirterek, ülke genelinin yaklaşık yüzde 70’inde zorunlu elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.

Minem'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ulusal elektrik şebekesinin bir bölümünün devre dışı kaldığı ve enerji üretiminde ciddi aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde ülkenin yüzde 70'inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Nuevitas Termik Santrali’nin 6 numaralı ünitesi ile Rente Santrali’nin 3 numaralı ünitesinin yanı sıra fuel oil santrali de Ulusal Enerji Sistemi’nden çıktı. Bu 3 üniteye ek olarak ülkedeki 16 termik santral ünitesinden 9'u arıza veya bakım çalışmaları nedeniyle devre dışı bulunuyor."

Küba basınındaki haberlerde, ulusal elektrik sisteminde yaşanan arızalarda akaryakıt yetersizliği ile ABD ambargosu nedeniyle enerji santralleri için gerekli yedek parçaların temininde yaşanan sıkıntıların etkili olduğu kaydedildi.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

