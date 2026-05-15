"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İsrail askerleri bir çocuğu daha öldürdü

15 Mayıs 2026, Cuma 09:41
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak bir çocuğu daha öldürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı el-Leben beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk Fahd Zeydan Uveys vefat etti.

Çocuğun naaşını alıkoyan İsrail askerleri, Kızılay ekiplerinin de bölgeye ulaşmasını engelledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 13 Mayıs'ta, Ramallah’ın Sincil beldesinde İsrail askerleri, araçlarına taş attığı gerekçesiyle 16 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuğu ateş açarak öldürmüştü.

AA

