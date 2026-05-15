İsrail askerleri bir çocuğu daha öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak bir çocuğu daha öldürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı el-Leben beldesine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk Fahd Zeydan Uveys vefat etti. Çocuğun naaşını alıkoyan İsrail askerleri, Kızılay ekiplerinin de bölgeye ulaşmasını engelledi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 13 Mayıs'ta, Ramallah’ın Sincil beldesinde İsrail askerleri, araçlarına taş attığı gerekçesiyle 16 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuğu ateş açarak öldürmüştü. AA

Okunma Sayısı: 292

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.