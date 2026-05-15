Trump: Hürmüz için Çin yardımcı olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran’la anlaşma ve Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, “Devlet Başkanı Şi, (İran’la) bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte de bulundu, ‘Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim’ dedi. Kendisi, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istiyor, bu kadar çok petrol satın alan herkesin onlarla (İranlılarla) bir tür ilişkisi olduğu açıktır ancak o, herhangi bir şekilde yardımcı olabilirse olmak istediğini belirtti” ifadelerini kullandı. Çin’in İran’dan en fazla petrol ithal eden ülkelerden olduğunu söyleyen Trump, Pekin’in bunu sürdürmek istediğini ve Şi’nin bunu kendisine açıkça dile getirdiğini belirtti.