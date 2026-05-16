Sumud kara konvoyu yola çıkıyor

Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölgeye insanî yardım ulaştırmak amacıyla “Sumud Kara Konvoyu”, Libya’nın Zaviye şehrinden yola çıkmaya hazırlanıyor.

Konvoyda yer alan Antalyalı aktivist Hakan Şimşek, yaptığı açıklamada, Trablus’ta 4 günlük eğitim sürecini tamamladıklarını ve hareket için hazır olduklarını bildirdi. Şimşek, konvoyda ambulanslar, personel taşıyıcı araçlar ve 20 yaşam alanı konteyneri bulunduğunu belirtti. Türkiye’deki gönüllüler tarafından temin edilen tırlar ve konteynerlerle yola çıkacaklarını ifade eden Şimşek, “Tıbbî yardımlar, sağlık çalışanları, teknikerler ve mühendislerle Gazze’yi ayağa kaldırmak, devam eden ablukayı ve ambargoyu kırmak ve sürdürülebilir bir yardım koridoru oluşturmak için yola çıkıyoruz.” dedi. Konvoyun ilk durağının Trablus olduğunu kaydeden Şimşek, Libya ve Mısır yönetimlerinin izin vermesi halinde Refah Sınır Kapısı üzerinden yardımları Gazze’ye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bingazi, sadece Libyalılara izin veriyor

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi hükümeti, Mısır makamları ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Sumud Kara Konvoyundaki aktivistlerden yalnızca Libyalıların kara sınırlarından geçebileceğini duyurdu. Bingazi’deki hükümetin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumud Konvoyu hakkında, “Mısır yetkilileriyle iletişim ve koordinasyon çerçevesinde, Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki ilgili yetkililer, Filistin halkının çektiği acıları hafifletmeye katkıda bulunan her türlü insanî çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, kara sınırlarından girişin yalnızca Libya vatandaşlarıyla sınırlı olduğunu vurgulamışlardır. Bu sebeple, (Libya’nın doğusundaki) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, bu düzenlemeler ve prosedürler uyarınca, Libya hükümetinin yetki alanı içinde yukarıda belirtilen kriterleri karşılamayan hiçbir bireyin geçişine izin veremeyeceğini teyit eder.” ifadelerine yer verildi. Diğer aktivistlere havayolu üzerinden prosedürlere uygun gidiş tavsiye edildi.