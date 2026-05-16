"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Sumud kara konvoyu yola çıkıyor

16 Mayıs 2026, Cumartesi 15:27
Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölgeye insanî yardım ulaştırmak amacıyla “Sumud Kara Konvoyu”, Libya’nın Zaviye şehrinden yola çıkmaya hazırlanıyor.

Konvoyda yer alan Antalyalı aktivist Hakan Şimşek, yaptığı açıklamada, Trablus’ta 4 günlük eğitim sürecini tamamladıklarını ve hareket için hazır olduklarını bildirdi. Şimşek, konvoyda ambulanslar, personel taşıyıcı araçlar ve 20 yaşam alanı konteyneri bulunduğunu belirtti. Türkiye’deki gönüllüler tarafından temin edilen tırlar ve konteynerlerle yola çıkacaklarını ifade eden Şimşek, “Tıbbî yardımlar, sağlık çalışanları, teknikerler ve mühendislerle Gazze’yi ayağa kaldırmak, devam eden ablukayı ve ambargoyu kırmak ve sürdürülebilir bir yardım koridoru oluşturmak için yola çıkıyoruz.” dedi. Konvoyun ilk durağının Trablus olduğunu kaydeden Şimşek, Libya ve Mısır yönetimlerinin izin vermesi halinde Refah Sınır Kapısı üzerinden yardımları Gazze’ye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bingazi, sadece Libyalılara izin veriyor

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi hükümeti, Mısır makamları ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Sumud Kara Konvoyundaki aktivistlerden yalnızca Libyalıların kara sınırlarından geçebileceğini duyurdu. Bingazi’deki hükümetin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumud Konvoyu hakkında, “Mısır yetkilileriyle iletişim ve koordinasyon çerçevesinde, Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki ilgili yetkililer, Filistin halkının çektiği acıları hafifletmeye katkıda bulunan her türlü insanî çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, kara sınırlarından girişin yalnızca Libya vatandaşlarıyla sınırlı olduğunu vurgulamışlardır. Bu sebeple, (Libya’nın doğusundaki) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, bu düzenlemeler ve prosedürler uyarınca, Libya hükümetinin yetki alanı içinde yukarıda belirtilen kriterleri karşılamayan hiçbir bireyin geçişine izin veremeyeceğini teyit eder.” ifadelerine yer verildi. Diğer aktivistlere havayolu üzerinden prosedürlere uygun gidiş tavsiye edildi. 

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çorum'da hortum yıktı, geçti

    Sumud kara konvoyu yola çıkıyor

    İsrailli Bakandan küstah istek

    Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad İsrail saldırısında öldü

    Hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılacak

    ABD Kongresi’nden Pekin’e Doğu Türkistan çağrısı: İnsan hakları pazarlık konusu olamaz

    İran'da "her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini" iddia etti

    Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek

    Sistem değişti, enflasyon düşmedi

    Mâlî piyasada göstergeler bozuk

    Erdoğan, 2018’den beri: “Enflasyonu çözeceğiz”

    İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne şafak operasyonu

    İran: Anladıkları dilden karşılık veririz

    Trump: Hürmüz için Çin yardımcı olacak

    Ülkenin yaklaşık yüzde 70’inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacak

    "Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir"

    İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti

    İsrail askerleri bir çocuğu daha öldürdü

    "Türkiye, NATO'nun çok önemli bir ortağı"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'da "her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini" iddia etti
    Genel

    Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek
    Genel

    Hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılacak
    Genel

    İsrailli Bakandan küstah istek
    Genel

    Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad İsrail saldırısında öldü
    Genel

    Çorum'da hortum yıktı, geçti
    Genel

    ABD Kongresi’nden Pekin’e Doğu Türkistan çağrısı: İnsan hakları pazarlık konusu olamaz
    Genel

    Sumud kara konvoyu yola çıkıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.