Erdoğan, 2018’den beri: “Enflasyonu çözeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’den bu yana yaptığı birçok açıklamada enflasyonun düşürüleceğini ve yeniden tek haneli rakamlara ulaşılacağını söyledi.

Erdoğan son olarak, “Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz” mesajını verirken, ekonomi yönetimi de uygulanan programın etkilerinin zamanla görüleceğini savundu. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e yükseltmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan 2026’da yıllık enflasyon yüzde 32.37 olarak gerçekleşirken, muhalefet ve ekonomistler 2018’den bu yana uygulanan ekonomi politikalarının enflasyonu kalıcı hale getirdiğini savundu. Haber Merkezi

