İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne şafak operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında, yerel yönetimin kritik birimlerine yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mâlî Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır süren teknik ve fizikî takibin ardından dün sabah düğmeye bastı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 15 Mayıs sabahı İstanbul merkezli olmak üzere Kırklareli ve Trabzon illerini de kapsayan operasyonlar gerçekleştirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 12’si ikametlerinde yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve ihale dosyasının incelenmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi. Haber Merkezi

