"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İsrailli Bakandan küstah istek

16 Mayıs 2026, Cumartesi 15:24
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altında tuttukları Batı Şeria’da, Oslo Anlaşmaları ile belirlenen idari sınırların “nihai olarak kaldırılmasının zamanının geldiğini” öne sürerek ilhak çağrısında bulundu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Smotrich, İsrail ordusunun 1967’de Doğu Kudüs’ü işgal etmesini kutlamak için düzenlenen törene katıldı. Smotrich konuşmasında, “A, B ve C bölgelerini birbirinden ayıran çizgileri nihayet silmenin vakti geldi. İsrail topraklarının tamamı bizedir. Bu hafta kabineye bu konuda detaylı bir plan sundum ve Başbakan’a (Binyamin Netanyahu) bu planı kabul etmesi için çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Smotirch, işgal altında tuttukları Batı Şeria’da son üç yılda 100’den fazla yasa dışı yerleşim yeri ve 60 bin kaçak konutun inşasını onayladıklarını söyledi. 

AA

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çorum'da hortum yıktı, geçti

    Sumud kara konvoyu yola çıkıyor

    İsrailli Bakandan küstah istek

    Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad İsrail saldırısında öldü

    Hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılacak

    ABD Kongresi’nden Pekin’e Doğu Türkistan çağrısı: İnsan hakları pazarlık konusu olamaz

    İran'da "her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini" iddia etti

    Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek

    Sistem değişti, enflasyon düşmedi

    Mâlî piyasada göstergeler bozuk

    Erdoğan, 2018’den beri: “Enflasyonu çözeceğiz”

    İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne şafak operasyonu

    İran: Anladıkları dilden karşılık veririz

    Trump: Hürmüz için Çin yardımcı olacak

    Ülkenin yaklaşık yüzde 70’inde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacak

    "Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir"

    İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti

    İsrail askerleri bir çocuğu daha öldürdü

    "Türkiye, NATO'nun çok önemli bir ortağı"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'da "her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini" iddia etti
    Genel

    Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek
    Genel

    Hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılacak
    Genel

    İsrailli Bakandan küstah istek
    Genel

    Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad İsrail saldırısında öldü
    Genel

    Çorum'da hortum yıktı, geçti
    Genel

    ABD Kongresi’nden Pekin’e Doğu Türkistan çağrısı: İnsan hakları pazarlık konusu olamaz
    Genel

    Sumud kara konvoyu yola çıkıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.