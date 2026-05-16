İsrailli Bakandan küstah istek

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altında tuttukları Batı Şeria’da, Oslo Anlaşmaları ile belirlenen idari sınırların “nihai olarak kaldırılmasının zamanının geldiğini” öne sürerek ilhak çağrısında bulundu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Smotrich, İsrail ordusunun 1967’de Doğu Kudüs’ü işgal etmesini kutlamak için düzenlenen törene katıldı. Smotrich konuşmasında, “A, B ve C bölgelerini birbirinden ayıran çizgileri nihayet silmenin vakti geldi. İsrail topraklarının tamamı bizedir. Bu hafta kabineye bu konuda detaylı bir plan sundum ve Başbakan’a (Binyamin Netanyahu) bu planı kabul etmesi için çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Smotirch, işgal altında tuttukları Batı Şeria’da son üç yılda 100’den fazla yasa dışı yerleşim yeri ve 60 bin kaçak konutun inşasını onayladıklarını söyledi. AA

