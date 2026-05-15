Mâlî piyasada göstergeler bozuk

TCMB’nin Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentileri yeniden yükseldi.

Yıl sonu TÜFE beklentisi 1,41 puan artarak yüzde 28,94’e çıkarken, dolar/TL tahmini 51,57 TL’ye yükseldi. Katılımcılar Haziran ayında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde kalacağını öngördü. Büyüme beklentisi yüzde 3,3’e gerilerken, 2026 için cârî açık beklentisi 47,8 milyar dolar oldu. Enflasyon beklentileri yeniden yükseldi

Ankete göre katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 27,53 seviyesinden yüzde 28,94’e çıktı. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 23,82’ye yükselirken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de yüzde 18,02’den yüzde 18,43’e çıktı. 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin dağılımına bakıldığında katılımcıların büyük bölümünün yüzde 22 ila yüzde 24,99 aralığında yoğunlaştığı görüldü. Katılımcılar, 12 ay sonrasında TÜFE’nin yüzde 22,00-24,99 aralığında gerçekleşme ihtimalini ortalama yüzde 45,20 olarak değerlendirdi. Aynı döneme ilişkin nokta tahminlerinde de katılımcıların yüzde 41,27’si beklentilerini aynı aralıkta topladı. Haber Merkezi

