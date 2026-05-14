Çilek ve erik lüks oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, artan gıda enflasyonu ve tarımsal krizin nabzını tutmak için Kayseri Toptancı Hali’ne çıkarma yaptı.

Heyet, esnafın ve vatandaşın dertlerini dinledi. Ziyarette tarladan sofraya gelene kadar katlanan maliyetler, nakliye problemleri ve vatandaşın temel gıdaya bile erişmekte yaşadığı zorluklar damga vurdu. Hal esnafı Nuh Ağızballıer, sorunun ürün tedarikinden çok vatandaşın alım gücünün tamamen erimesi olduğunu vurguladı. Meyvenin artık dar gelirli için lüks tüketim sınıfına girdiğini belirten Ağızballıer, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Şimdi insanlar sadece satabildiği kadar ürün getiriyor. Ortada ürün tedarik sorunu yok; alım gücü sorunu var. Milletin alım gücü yok. Bizim halde muhatap olduğumuz kişiler dar gelirli insanlar. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar. İnanın insanların gözü meyvede kalıyor. Halde dolaşın, bakın kaç dükkânda erik var, kaç dükkânda çilek var. 118 dükkânın belki 8’inde vardır, belki yoktur. Çünkü ürün geldiğinde satılamıyor. Çilek, erik lüks oldu.”

Kayseri - Anka

Her 5 haneden biri artık ‘tek kişilik’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), toplumun en küçük birimi olan aileye dair güncel verileri içeren kapsamlı bültenini paylaştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına dayanan rapor, yalnız yaşayan bireylerin oranındaki çarpıcı artışı ve akraba evliliklerindeki istikrarlı düşüşü gözler önüne seriyor. Raporun en dikkat çekici verisi, yalnız yaşayan fertlerin oranındaki yükseliş oldu. 2014 yılında yüzde 13,9 olan tek kişilik hanehalkı oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 20,5’e ulaştı. Bu da her 5 haneden birinin tek kişilik olduğunu ifade ediyor. Tek başına yaşayanların oranının en yüksek olduğu il yüzde 32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili Tunceli (%30,8) ve Giresun (%30,5) takip etti. Yalnız yaşam modelinin en az tercih edildiği il ise yüzde 11,5 ile Batman olurken, Diyarbakır ve Van da benzer oranlarla listenin sonunda yer aldı.

