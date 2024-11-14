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14 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's alarmı: Koli basili sebebiyle hasta sayısı 104'e yükseldi

14 Kasım 2024, Perşembe 12:26
ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 14 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği belirtilerek, 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

CDC, 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin öldüğünü açıklamıştı.

Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.

Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

AA

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