Sanayici de alarm veriyor

Yüksek enflasyon, artan maliyetler ve baskılanan döviz kuru fabrikaların iflasını hızlandırırken, yüzbinlerce çalışan işsizlikle karşı karşıya kaldı.

SGK verilerine göre bir ayda 23 bin işletme kapandı; Aralık 2025–Ocak 2026 arasında yaklaşık 324 bin sigortalı işini kaybetti. Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle reel sektör ve vatandaş için daha zor bir sürecin kapıda olduğu, enflasyon, iflas ve işsizliğin artabileceği ifade ediliyor. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son 3 yılda kayıplar dikkat çekerken, istihdam 1 milyon 222 binden 833 bin 999’a geriledi, 388 bin kişi işini kaybetti. İş yeri sayısı da 64 binden 53 bine düşerken, sadece bir ayda 11 bin 905 çalışan işsiz kaldı, 835 işyeri kapandı.

Nefes’in haberine göre, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, acil tedbir alınmazsa sektörde bu yıl 100 bin kişinin daha işsiz kalabileceğini belirterek maliyetlerin dayanılmaz seviyeye ulaştığını ve kurun doğru seviyeye gelmesi gerektiğini ifade etti. İktisatçı Prof. Dr. Sinan Alçın ise önümüzdeki dönemde düşmeyen enflasyon ve stagflasyon riskinin öne çıkacağını, işsizlik ve iflasların artacağını dile getirdi.

