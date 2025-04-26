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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

ABD, Yemen'e 1200'ü aşkın hava saldırısı düzenledi

26 Nisan 2025, Cumartesi 14:05
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

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Husilerin, uluslararası alanda tanınmayan hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı ve deniz bombardımanı gerçekleştirdiği, bunun sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığı, yerleşim bölgeleri, limanlar, sağlık tesisleri, su depoları ve tarihi alanlar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil nesnenin tahrip edildiği, bunun da uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali olduğu belirtildi.

ABD'nin Yemen'de yaptığı şeyin tam teşekküllü bir saldırı olduğu ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve tüm uluslararası normların ve anlaşmaların açık bir ihlalini temsil ettiği belirtilen açıklamada, Washington'un, Yemen'de işlediği suçların sorumluluğundan kurtulmak için çaresiz bir çaba sarf ettiği dile getirildi.

Açıklamada, ABD'nin, Yemen'e yönelik saldırılarını ve insanlık adına utanç verici olan sivillere ve sivil varlıklara yönelik işlediği suçlarını ve kendisinin apaçık başarısızlığını örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi.

ABD, Yemen'in Sana ve Sada kentlerine hava saldırıları düzenledi

ABD'nin, Yemen'in başkenti Sana ile Sada kentlerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları, Sana'nın Beni Matar ilçesini hedef aldı. ABD ayrıca Sada kentinin Mecz ilçesine 4 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin öldüğü ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.

AA

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