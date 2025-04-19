ABD'nin Yemen-Hudeyde'ye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 80'e yükseldi

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 80'e yükselirken, saldırıda 150 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldığı, saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 74 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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CAIR: Savaş suçu

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin dün gece Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 80 kişinin öldürülmesini şiddetle kınayarak saldırıyı "savaş suçu" olarak tanımladı.

CAIR Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, ABD'nin saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Yemen’de sivillere ve sivil altyapıya yönelik artan ve ölümcül hale gelen saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını belirten Mitchell, "Yakıt limanında çalışan sivillerin bulunduğu bir tesisin hedef alınmasının ardından olay yerine gelen sağlık görevlilerinin de bombalanması açıkça savaş suçudur." değerlendirmesinde bulundu.

Mitchell, Ramazan Bayramı sonrasında ABD'nin açık havada yapılan bir toplantıya da saldırı düzenlediğini anımsatarak bunun da savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump’ın "ABD’yi sonsuz savaşlardan çekme" vaadinde bulunduğunu ancak bunun aksine ülkeyi "kontrolden çıkmış İsrail hükümetinin çıkarları doğrultusunda belirsiz bir savaşın içine sürüklediğini" belirten Mitchell, "Bu izlenen dış politika ile 'önce İsrail'e önem veriliyor." vurgusu yapıldı.

Mitchell, bölgede yaşanan çatışmaların, İsrail'in Gazze’deki soykırımın sonlanması ile durdurulabileceğini ifade ederek Trump’a İsrail'e kalıcı ateşkesi kabul ettirmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlaması çağrısında bulundu.

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 80'e, yaralananların sayısının 171'e yükseldiği belirtilmişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.