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15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Afrin'deki bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı artıyor

15 Temmuz 2021, Perşembe 13:00
Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 68'e yükseldiğini söyledi.

Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide devam eden kazı çalışmaları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün toplu mezarı bulduklarında şoke olduklarını ifade etti.

İlk duyumu aldıktan sonra alanda kazı çalışmalarına başladıklarını belirten Raşid, şöyle konuştu:

"Afrin şehir merkezinde Villalar Caddesi'nde bulunan toplu mezarlıktayız. Yetkili birimler konuya müdahale etti, kazı işlerine başlandı. Tabi biz kazı işleri başladığında başında duruyorduk, cesetleri gördüğümüzde şoke olduk, cenazeler toplu bir şekilde gömülmüşler, poşetler içinde üst üste atılmıştı, toplu mezara koyup üzerlerini kapatmışlar. Bulunun ceset sayısı şu ana kadar 68. Gördüğünüz gibi bu toplu mezar yerleşim alanların içerisinde, Afrinli olarak burada mezar olmadığını biliyoruz. Buralar PKK terör örgütü kontrolündeyken çok insan bilir, onlara karşı gelen şahısların kaybolması, infaz edilmeleri duyumları vardı. Büyük ihtimalle bu mezarlıkta, kaybolan ve onların karşısında duran şahısların toplu mezarlığı olabilir, yetkililer bu konuyu takip ediyor. Bu cesetlerin kime ait olduğu tespit edilene kadar işlemler devam edecek. Bu alan mezarlık değil, burası yerleşim alanı içerisinde boş araziye çabuk ve acele olarak gömülmüş toplu bir mezarlık."

Çuvallarda çok sayıda cesede ulaşılmıştı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin bölgesinde, yerel güvenlik kuvvetlerine yapılan bir ihbar üzerine dün Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide kazı çalışması başlatılmış, iş makineleriyle gerçekleştirilen kazıda 15-20 metre derinliğe gömülü çuvallarda çok sayıda cesede ulaşılmıştı.

Güvenlik güçleri, cesetlerin, TSK'nın Afrin'deki terör hedeflerini etkisiz hale getirmek amacıyla Ocak 2018'de başlattığı ve bölgenin yaklaşık iki ayda kontrol altına alınmasını sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kısa süre önce terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan bölgede infaz edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişilere ait olduğunu belirlemişti.

O dönem YPG/PKK, kontrol ettiği bölgelerde eli silah tutan herkesi saflarına katılmaya zorluyor, karşı çıkanları infaz ediyordu.

AA

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