Cezaevlerinde 427 bin kişi var

1 Mart’ta 413 bin olan Türkiye’deki cezaevlerinin toplam nüfusuna dört ayda 14 bin 534 yeni tutuklu ve hükümlü eklendi.

Veriye göre, Türkiye’nin 305 bin kapasiteli cezaevlerinin toplam nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 427 bin 525 oldu. Cezaevlerinde giderek artan nüfusun, hükümlü ve tutuklulara adım atacak yer bırakmadığı da bakanlığın istatistikleri ile gözler önüne serildi. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında 29,2 metrekare olan cezaevlerinde hükümlü başına düşen alan, 2025 yılının sonunda 24 metrekareye kadar geriledi. Cezaevlerinde hükümlü başına düşen 24 metrekarelik alanın, spor salonları ve havalandırmalar hariç hesaplandığı bildirildi. BirGün’ün haberine göre Adalet Bakanlığı, 2025 yılında hükümlü ve tutuklu başına düşen personel sayısının yalnızca 0,2 olduğunu açıkladı. Haber Merkezi

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