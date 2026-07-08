Netanyahu, engellemenin peşine

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında F-35 konusunda olumlu mesajlar vermesinin ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin F-35 programına dönüşüne sert ifadelerle karşı çıktı. İsrail Başbakanı, “Trump ile Türkiye’ye F-35 satışı hakkında birkaç kez konuştum” dedi.

Netanyahu, Trump’ın Erdoğan ile kişisel ilişkisine rağmen Türkiye’ye güvenilmemesi gerektiğini savunarak, “Başkan Trump’ın Erdoğan ile olan kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye’yi Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı dost bir devlet yapmadığını herkes biliyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye F-35 verilmesinin İsrail açısından stratejik sonuçlar doğuracağını savunan Netanyahu, “F-35’lerin satılması Orta Doğu’daki güç dengesini yok edecektir” dedi. İsrail Başbakanı, Türkiye’nin bölgesel hedeflerine ilişkin de ağır suçlamalarda bulunarak, “Bence Türkiye’nin saldırgan emelleri var” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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