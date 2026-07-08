Filistin halkının acısını hisset

Mısır Millî Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Filistin halkına verdiği desteği yineleyerek, dünyadaki karar alıcılara ve spor camiasına Filistinlilerin yaşama hakkına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Hasan, Avustralya galibiyetini Filistin halkına ithaf etmesi ve maç sonu Filistin bayrağı açması sebebiyle İsrail medyasında kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Bir Türk gazetecinin, Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Hasan, şu ifadeleri kullandı: “Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa’da veya Amerika’da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze’de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor.” AA

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