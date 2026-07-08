Esnaf zor günler geçiriyor

TESK verilerine göre, yılın ilk beş ayında faaliyetini sonlandıran esnaf iş yeri sayısı 53 bini aşarken, yeni açılan iş yeri sayısında da düşüş yaşandı.

Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan ekonomi politikalarının ticari hayata etkileri sürüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, yılın ilk beş ayında faaliyetini sonlandıran esnaf iş yeri sayısı 53 bini aşarken, yeni açılan iş yeri sayısında da düşüş yaşandı.

TESK’in ticaret sicili verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde açılan esnaf iş yeri sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,66 azalarak 134 bin 234’ten 121 bin 261’e geriledi. Aynı dönemde kapanan iş yeri sayısı ise yüzde 8,15 artış göstererek 49 bin 905’ten 53 bin 98’e yükseldi.

MAYISTA AÇILIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Ekonomim’de yer alan habere göre, Mayıs ayında yeni açılan iş yeri sayısındaki gerileme daha belirgin oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,24 azalış yaşanırken, açılan iş yeri sayısı 27 bin 438’den 19 bin 414’e düştü. Öte yandan kapanan iş yeri sayısı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 9 bin 130’dan 7 bin 244’e geriledi.

2,5 MİLYONDAN FAZLA İŞ YERİ BULUNUYOR

TESK verilerine göre Mayıs sonu itibarıyla Türkiye’de kayıtlı esnaf sayısı 2 milyon 286 bine, esnafa ait iş yeri sayısı ise 2 milyon 566 bine ulaştı. İllere göre dağılım incelendiğinde, en fazla esnaf iş yerinin 301 bin 587 ile İstanbul’da bulunduğu görüldü. İstanbul’u 155 bin 626 iş yeriyle İzmir, 138 bin 276 ile Antalya ve 136 bin 957 ile Ankara takip etti. Nüfusa oranla en yüksek esnaf yoğunluğu yüzde 4,51 ile Artvin’de kaydedilirken, en düşük oran yüzde 1,11 ile Şırnak’ta, yüzde 1,19 ile ise Batman’da gerçekleşti.