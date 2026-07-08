Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrıı Sybıha: Şartsız ateşkese hazırız

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde düzenlenen “Müttefikler Ankara’da” programı kapsamında “Masayı Tersine Çevirmek: Avrupa İçin Bir Güvenlik Sağlayıcısı, Ukrayna” paneli düzenlendi.

Sybiha savaşın ilk aylarında ortaklarından destek almakta çok zorlandıklarını belirterek, ülkesinin dirençli tutum sergilediğine işaret etti. “Kırım işgal edildiğinde savaşmamamız çok büyük bir hataydı” diyen Sybiha, bu hatayı “tarihî” olarak nitelendirdi. Sybiha, “Koşulsuz ateşkese hazırız. Asla barışın önündeki engel olmayacağız. Barış istiyoruz. Uygulanabilir tekliflerimiz var” dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, ABD’nin sürece katkısı olmadan savaşın sonlandırılmasının gerçekçi olmadığı değerlendirmesinde bulundu. AA

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