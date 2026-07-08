Netanyahu telaşlandı

Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli Fox News’e bölgesel konulara ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ın Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Türkiye’ye F-35’lerin ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.
Netanyahu, Türkiye’ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu’daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek “İsrail’in hava üstünlüğünün” korunması gerektiğini savundu.
AA