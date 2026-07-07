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7 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Türkiye’de emekliye tatil hayal

07 Temmuz 2026, Salı 10:47
Her yıl milyonlarca yabancı turistin geldiği Türkiye’de emekliler, tatilin kendileri için lüks haline geldiğini ifade etti.

DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, “Biz yabancı turistleri izleyen figüran durumundayız. Emekli asla yurt dışı hayali kuramıyor. Yurt dışı hayalini bırakın, kendi memleketine gidebilmenin hayalini bile kuramıyor. İmkansız. Yurt dışına gidenleri de biliyoruz. Sarayın çevresindeki bir miktar zengin kesim, nüfusun yüzde 10’u olağanüstü koşullarda para harcayabilecek yer arıyor dünyada. O kadar çok servet biriktirdiler ki çünkü bizlerden, emekliden, emekçiden, yoksul halktan aldıkları vergileri yurt dışında tatiller yaparak harcıyorlar” dedi. Fethi Aktaş isimli emekli vatandaş ise emeklinin tatile gitmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Hep hayal kurdum. Ben 36 yıl çalıştım. Keşke diyorum yurt dışına gitseydim de oradan emekli olsaydım. Türkiye’de 36 yıl çalışmasaydım. Benim hayatım boşa gitmiş.”

İzmir - Anka

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