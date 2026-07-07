Türkiye’de emekliye tatil hayal

Her yıl milyonlarca yabancı turistin geldiği Türkiye’de emekliler, tatilin kendileri için lüks haline geldiğini ifade etti.

DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, “Biz yabancı turistleri izleyen figüran durumundayız. Emekli asla yurt dışı hayali kuramıyor. Yurt dışı hayalini bırakın, kendi memleketine gidebilmenin hayalini bile kuramıyor. İmkansız. Yurt dışına gidenleri de biliyoruz. Sarayın çevresindeki bir miktar zengin kesim, nüfusun yüzde 10’u olağanüstü koşullarda para harcayabilecek yer arıyor dünyada. O kadar çok servet biriktirdiler ki çünkü bizlerden, emekliden, emekçiden, yoksul halktan aldıkları vergileri yurt dışında tatiller yaparak harcıyorlar” dedi. Fethi Aktaş isimli emekli vatandaş ise emeklinin tatile gitmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Hep hayal kurdum. Ben 36 yıl çalıştım. Keşke diyorum yurt dışına gitseydim de oradan emekli olsaydım. Türkiye’de 36 yıl çalışmasaydım. Benim hayatım boşa gitmiş.” İzmir - Anka

Okunma Sayısı: 245

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.