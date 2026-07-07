İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 ticari gemiyi füzelerle vurdu

ABD'li yetkililer, İran ile varılan bir haftalık ateşkes anlaşmasının sona ermesinin hemen ardından İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemiyi füzelerle vurduğunu ve gemilerde ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilere en az iki füze fırlattığını belirtti. Yetkililer, her iki geminin de ciddi şekilde hasar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda Umman kıyısı yakınlarında güneye doğru seyreden bir tankerden ihbar aldıklarını bildirdi. İhbara göre tanker, kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vuruldu ve gemide yangın çıktı. Axios, saldırının ardından ABD'nin bölgedeki İran hedeflerine askeri misillemede bulunabileceğini iddia etti. Öte yandan Tahran yönetiminden iddialara ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Söz konusu saldırı, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların durdurulmasınaı içeren bir haftalık mutabakatın sona ermesinin hemen ardından gerçekleşti. İran: Tehditler devam ettiği sürece ABD'yle nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Eski ülke lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine işaret eden Erakçi, milyonlarca İranlının Hamaney için bir araya geldiğini belirtti. İran halkı ve ordusunun herhangi bir tehditten etkilenmediğini ifade eden Erakçi, mutabakat zaptının 13. Maddesi'ne atıfta bulunarak, (ABD'den gelen) tehditlerin devam etmesi halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını kaydetti. AA

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