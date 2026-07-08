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8 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İsrail’e uluslararası baskı arttırılmalı

08 Temmuz 2026, Çarşamba
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Lübnan topraklarındaki işgalinin Washington Anlaşması’nın uygulanmasını engellediğini belirtti.

Avn, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, İsrail işgalinin Washington Anlaşması’nın uygulanmasını engellediğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, işgalin sürmesinin devlet otoritesini zayıflattığını, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine tam olarak konuşlanmasını engellediğini, adil ve kalıcı barışın önünde ciddi bir engel oluşturduğunu vurguladı.

Avn, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin ülkenin güneyinde istikrar ile güvenliğin sağlanmasında kilit rol üstlendiğine dikkati çekerek, bölge halkının evlerine güven içinde dönebilmesinin ancak bununla mümkün olacağını ifade etti.

AA

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