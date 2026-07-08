Gazze’de 20 yıllık Hamas dönemi sona erdi

Gazze Şeridi’nde yaklaşık 20 yıldır sivil yönetimi elinde bulunduran Hamas, tarihî bir kararla hükümet yapısını feshettiğini ve tüm idarî yetkilerini teknokratlardan oluşacak yeni bir ulusal komiteye devretme kararı aldığını açıkladı.

Karar, İsrail ile yürütülen ateşkes ve yeniden yapılanma sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendirilirken, Gazze’nin geleceğine ilişkin uluslararası planın uygulanmasının da önünü açabilir. Gazze’de düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Hamas hükümeti Medya Ofisi Başkanı İsmail el-Sevabta, “Acil Durum Hükümet Komitesi”nin feshedildiğini ve tüm yetkilerinin Gazze Ulusal Yönetim Komitesi’ne devredildiğini duyurdu. Sevabta, komite başkanı Muhammed Ferra’nın da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BM komitesinin önü açılıyor

Hükümetin feshedilmesiyle birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi’nin (NCAG) geçiş döneminde bölgenin yönetimini üstlenmesinin önü açılmış oldu. Ocak ayında kurulan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi’nin fiilen göreve başlaması ise İsrail’in onayına bağlı bulunuyor. İsrail yönetimi şimdiye kadar Hamas tamamen silahsızlanmadan komite üyelerinin Gazze’ye girişine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Haber Merkezi