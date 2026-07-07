NATO Zirvesi Ankara’da başladı

NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde dün Ankara’da başladı.

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NATO'nun savunma harcamaları 2 trilyon dolara yaklaştı

Zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alıyor. İki gün boyunca ittifakın geleceğini şekillendirecek küresel ve bölgesel güvenlik başlıkları masaya yatırılacak.

Savunma Sanayii Forumu gerçekleştirildi

Zirvenin ilk bölümünde transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olduğu Savunma Sanayii Forumu gerçekleştirildi. ATO Congresium’da başlayan forum, NATO tarihinin en geniş kapsamlı sanayi etkinliği oldu. Son 3-4 yıldır NATO’nun yan etkinliği olarak düzenlenen forum, ilk kez Türkiye’de zirvenin resmî programı kapsamında yapıldı.

Savunma harcamaları gündemde

Gündemin ilk sırasında, geçen yıl Lahey Zirvesi’nde verilen ve müttefiklerin 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ini savunmaya ayırmasını öngören taahhütlerin hayata geçirilmesi yer alıyor. Hem gerçekleştiği dönem hem de yoğun gündemi nedeniyle “tarihi” olarak nitelendirilen zirvenin, Türkiye’nin NATO içindeki rolünü ve son dönemde artan uluslararası görünürlüğünü pekiştirmesi bekleniyor.

Haber Merkezi