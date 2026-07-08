İşçi ayın yarısını vergi ve enflasyona çalıştı

17 milyon işçinin cebinden 2026’da toplam 1 trilyon 167 milyar TL vergi ve enflasyona gitti.

Ekonomide kriz derinleşirken enflasyon ve vergi sebebiyle yılın ilk altı ayında emekçinin ücret kaybı yıllık yüzde 46,2 artarak 613,7 milyar liraya ulaştı. 17 milyon işçinin cebinden 2026’da toplam 1 trilyon 167 milyar TL vergi ve enflasyona gitti. En düşük emekli aylığının alım gücü, enflasyon karşısında Haziran ayında 16 bin 448 liraya geriledi.

Üç emekliden biri çalışmak zorunda

TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak belirlendi. Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik’in paylaştığı verilere göre; en düşük emekli aylığı alanların sayısı 2019 yılında 800 bin kişiyken 2026 yılında bu sayı 5,1 milyona ulaştı. 2019’da emeklilerin yüzde 7’si en düşük emekli aylığı alırken, bu oran 2026’da yüzde 31’e yükseldi. Böylelikle 2026’da her üç emekliden 1’inin çalışmak zorunda olduğu kaydedildi.

Zamlar vatandaşın belini büküyor

BirGün’ün haberine göre, Temmuz ayında enflasyonun beklendiği iki günlük kısa sürede sağlığa, köprülere, otoyollara, enerjiye gelen zamlar vatandaşın yükünü ağırlaştırdı. Gıda fiyatları durmuyor, sağlık ve ulaşımın giderleri katlanıyor. Kuru soğandan sandalyeye zam gelirken asgarî ücrete ara zammın yapılmaması, emekçiyi açlığa mahkûm etti.

Haber Merkezi

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Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz

İstanbul Vergi Dairesi önünde bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine altı aylık toplam faturasının en az 1 trilyon 167 milyar lira olduğunu, asgarî ücretin 5 bin lirasının buharlaştığını belirterek, “Çalışıyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Daha uzun çalışıyoruz. Sağlığımız pahasına çalışıyoruz. Ama yine de geçinemiyoruz... Biz adalet istiyoruz. Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz” dedi. Çerkezoğlu, kayıpların derhal giderilmesini, asgarî ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin güncellenmesini de istedi.

İstanbul - Anka